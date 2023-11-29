奧蘇里雲重返戰場：我是一個重生的桌球手

早前因情緒健康問題放棄爭逐「冠中冠」的世界「一哥」奧蘇里雲，周二重回賽場出戰全英桌球賽，並在一度落後兩局的情況以6比2反勝麥基奧，躋身16強；適逢距離他17歲時首次在這項賽事奪冠已有30年，他坦言將自己稱為一位「重生的桌球手」。

奧蘇里雲於1993年的全英決賽以10比6擊敗亨特利，成為史上最年輕的排名賽冠軍，也是目前他擁有的39個排名賽冠軍的第一個。今天他在爭取個人第8次捧走全英錦標的旅程上開局有驚險，即使狀態麻麻開局已落後兩局，但「火箭」隨即「叉電」並連贏6局，順利晉級，將靜待泰國的塔猜亞及英格蘭米健士的勝方，爭逐8強席位。

現年47歲的奧蘇里雲賽後坦言:「當我35歲的時候，我以為自己可能『完蛋』，但往往事情就是這樣，我渡過了最美好的10年，我當時認為一切都是額外的獎勵，每年都有額外的機會，我很感恩；我某種程度上，這就似擁有第二次生命。我是一名重生的桌球員。」

至於另邊廂，跟他一起的拼搏多年的四屆世界冠軍希堅斯，則以6比3擊敗奧干尼篤定16強席位，當中更轟出5cue65+，包括一Cue「破百」的122度。不過，另一位世界冠軍澳洲的羅拔臣則倒灶出局，2比6不敵中國的周躍龍，而希堅斯下仗將與周躍龍爭逐。