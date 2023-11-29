香港隊　41人亞洲盃集訓初選名單　謝家強有份

為備戰來年1月舉行的「亞洲盃」決賽周，足總周三（29日）公布多達41人的初選名單，港隊大軍將於12月14日至27日，在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行本地集訓。

今次41人初選名單，最大亮點必屬已超過一年，未曾為港隊披甲的謝家強再獲徵召，這名31歲後衞去年離開傑志後，現正效力英格蘭第7級別聯賽球會拉德克利夫，他曾在「亞洲盃」外圍賽3戰全勤，幫助港隊取得決賽周資格。除此之外，早前在世盃外右肩甩骹的勞烈斯，以及茹子楠、米高、安永佳、艾華頓、黃威等主力亦悉數在陣，惟正辦理入籍手續的傑志前鋒祖連奴則未見蹤影。

值得一提，在法國出生、7月底才由傑志轉投中甲黑龍江冰城的右翼衞賓紀文，亦首度躋身初選，對此他表示非常榮幸：「好感恩可以首次獲得同港隊集訓嘅機會，我選擇征戰中甲，都係為咗令自己進步，增加入選港隊嘅機會，希望可以喺今次集訓盡力表現自己。」

港隊於本地集訓期間，會在12月18日友賽港超勁旅傑志，5日後再對香港U23，平安夜則休假一天。而主教練莊恩安達臣早前在世盃外對土庫曼後，曾透露決選後港隊將赴阿聯酋、多哈作最後備戰，期間會與塔吉克、沙特阿拉伯等對手「拍跳」。

港隊41人初選名單如下：

門將：梁興傑 (標準流浪)、葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衞：李毅凱 (標準流浪)、勞烈斯 (大連人)、鐘樂安、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、賓紀文 (黑龍江冰城)、費蘭度、陳晉一、周緣德、艾里奧 (傑 志)、徐宏傑、余煒廉 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、謝家強 (Radcliffe F.C.)、亞歷斯祖 (大埔)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、余在言 (東方)、黃洋、陳俊樂 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、張憙延、顏樂楓、黃威、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、 陳肇鈞 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、孫銘謙、黃皓雋 (東方)、米高 (恩高斯達特)、 安永佳 (廣西平果哈嘹)、羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、艾華 (冠忠南區)、 艾華頓 (理文)