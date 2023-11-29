葡國孖寶發威　巴塞「後美斯時代」首次出線

祖奧菲歷斯今屆歐聯已射入3球及1次助攻。(Getty Images)

周三(29日)凌晨歐聯H組榜首大戰，巴塞隆拿「以葡制葡」憑2位葡萄牙國腳祖奧簡斯路、祖奧菲歷斯各入1球，主場以2比1擊敗葡超球隊波圖，提早1輪取得出線資格，亦係巴塞隆拿自2021年夏天球王美斯離隊之後，首次打入歐聯16強。

波圖今仗一度反客為主，上半場30分鐘連番射門，最後由前鋒阿昆奴哥沙近門補射入網，打開紀錄。不過，僅過2分鐘，巴塞隆拿就由祖奧簡斯路個人表演，從左路殺入禁區勁射入扳平。

換邊之後，祖奧簡斯路再次喺左路策動攻勢，傳畀葡萄牙國家隊隊友祖奧菲歷斯射成2比1，祖奧菲歷斯今季西甲上陣11場僅入1球，但踢5場歐聯已入3球及1次助攻，成為巴塞嘅「歐聯殺手」。

巴塞隆拿過去2屆歐聯冇咗美斯，都係分組賽出局，今屆終於走出「後美斯時代」陰影，2位入波功臣祖奧簡斯路、祖奧菲歷斯同屬借用身份，佢哋今季表現出色，巴塞有可能會買斷2人。

同組另1場，薩克達以1比0擊敗安特衛普，追至同波圖同分，雙方於下輪最後1場交鋒，由於波圖首循環贏薩克達3比1，所以屆時只需要主場打和呢支烏克蘭球隊，就可以憑較佳對賽成績出線。