最年輕兼最年長盟主　奧蘇里雲8奪全英冠軍

30年前他是最年輕的全英賽冠軍，周日這位傳奇成為了最年長的盟主，世界「一哥」奧蘇里雲於今屆全英決賽以10比7力壓中國的丁俊暉，時隔1年半後終於打破排名賽錦標荒，並歷史性第8次捧走這項被譽為桌球壇三大重要賽事之一的錦標。

明天（5日）踏入48歲的奧蘇里雲在今屆全英賽表現戰戰兢兢，狀態有點不穩，然而最終都能笑到最後，更再破多項紀錄，以47歲之齡成為史上最年長的全英冠軍，打破了Doug Mountjoy於1988年所創的紀錄，當時他以46歲零172日奪標。同時，也是「火箭」生涯的第8個全英冠軍，93年他以17歲之齡奪走當中的第1個，決賽以10比6贏亨特利，隨後分別在1997、2001、2007、2014、2017、2018奪標，今年則再以紀錄性捧盃。

這位英格蘭桌球傳奇成功奪得了生涯第22個「桌壇三大賽」冠軍，也是生涯第40個職業排名賽錦標，而對上一次他贏得排名賽冠軍要數到2022年的世錦賽。

今場決賽由兩位全球矚目的球星對戰，奧蘇里雲再遇中國Icon丁俊暉，二人爭持激烈，一度打至4比4及7比7平手，最近受情緒問題影響的奧蘇里雲用行動表現爭勝決心，抵住壓力，先後打出一桿100及74度，拋離至9比7，繼而在第17局更轟出「破百」的127度贏得奠定勝一局，令全場球迷起立祝賀。

「我很喜愛它，我愛比賽，我愛表現，我愛在這裡，並把這些記住；因為我知道今天煞科，很多人都想我表現完美的桌球，我的朋友告訴我，今天是另一日，大家都愛你的思想、愛你所有的起與跌，所以我盡力去做得更專業及坦誠，能夠取勝當是是最好，否則都已盡了自己的努力。」奧蘇里雲賽後也特別感謝丁俊暉：「能夠與丁俊暉在此比賽實在是榮幸，他已是一位有『卡士』的球員，特別是與他在這裡決賽對戰，我知道中國有很多球迷支持他及支持我，我們合演了一場精彩比賽。」

奧蘇里雲奪冠後兼袋走25萬鎊的冠軍獎金，並保持住世界「一哥」寶座，而丁俊暉則有10萬鎊獎金進帳，其世界排名將重返前16，並入圍大師賽，首圈將再面對奧蘇里雲。