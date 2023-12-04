又有隊長被逐　車路士贏白禮頓後「開片」

周日(3日)英超賽事，車路士喺半場時間10人應戰下，主場3比2險勝白禮頓。今場比賽火藥味十足，今場擔任車路士隊長干拿加歷查完半場前食紅牌，係繼上輪列斯占士後，車路士連續2場有隊長被逐，完場後雙方球員更出現激烈爭執，連車仔領隊普捷天奴都加入戰團，場面「激昂」。

車路士開局理想，安素費南迪斯同高維爾喺17同21分鐘頭槌建功，早早領先2比0，但白禮頓43分鐘由保拿洛迪追番1粒，2分鐘後干拿加歷查魯莽從後攔截被逐，令形勢逆轉。下半場白禮頓全力反撲，結果車路士65分鐘反擊博到12碼，由安素費南迪斯操刀射成3比1。

白禮頓仍未放棄，92分鐘由祖奧柏度追成2比3，去到補時最後一刻球證更判車路士中堅高維爾手球輸12碼，但經VAR覆核後推翻判決，令車路士得以贏3比2。

完場後場上「火頭」四起，拉爾拉拿不滿韋斯利科芬拿同班洛特巴迪亞舒尼過份慶祝，出手推撞引發混亂，另一邊祖奧柏度同堤亞高施華亦激烈衝突，倒戈嘅高維爾亦同舊隊友雲赫基口角，普捷天奴衝入場質問球證後，亦同柏斯高哥斯等白禮頓球員爭執，非常混亂。普捷天奴賽後表示：「我唔知發生咩事，只係想叫大家冷靜，呢場比賽大家都好投入，所以情緒特別高漲。」