孫楊無緣明年奧運　中國泳協選拔有新規則

因違反禁藥條例被禁賽的中國飛魚孫楊，隨着中國游泳協會官方公布選拔規定，他將無緣爭逐明年的巴黎奧運，游泳前途更暗淡。

中國游泳協會官方發布了2024年巴黎奧運的游泳項目選拔規則，當中明確指出，因違反興奮劑規例被禁賽一年或以上的運動員無入選資格，意味着現年32歲的孫楊已徹底無緣爭逐巴黎奧運。

孫楊的禁賽期為4年3個月，維持至2024年5月底才解禁，原則上已不能附合中國泳協的的規例，所以已失去了入選國家隊及參加巴黎奧運的資格；此外，在通告中亦提到隊內選拔賽將於4月中旬舉行，時間上剛好是孫楊解禁期限之前，即是孫楊都會錯過參加選拔賽的日子。

按照過往日程，都會以每年的全國冠軍賽作為當年世界大賽的選拔，如杭州亞運則於5月初的冠軍賽作為選拔賽，而明年的全國冠軍賽已定於4月19至27日在深圳舉行，這就是在孫楊解禁前（4月30日）三日結束。

據內地媒體報道指，孫楊在巴黎奧運上出現的機會相當渺茫，但相信他暫時不會宣布退役，他仍可以再參加2025年全運會及2026年名古屋亞運會。