維拉「劫富濟貧」送分　錯失升榜首機會

周六(23日)凌晨英超爆冷，近況大勇嘅阿士東維拉主場對住賽前排包尾嘅錫菲聯，竟然陷入苦戰，踢到補時7分鐘，先至靠尼高路辛尼奧路入波，逼和對手1比1，結果1.12倍主W大熱倒灶，維拉跨季聯賽主場15連勝走勢斷纜，並錯失升榜首機會。

阿士東維拉早前連續擊敗2支爭標勁旅曼城、阿仙奴，今仗遇上護級份子錫菲聯，以為可以輕鬆再贏1場，點知出現反高潮，維拉即使佔上風，但卻久攻不下，包括開賽17分鐘穆沙戴亞比勁射，被錫菲聯門將科逹寧咸神勇救出。

戰至58分鐘，維拉翼鋒里安拜尼曾經射門入網，但經過VAR檢視之後，指維拉中場積及藍斯犯規在先，判入波無效。

比賽末段掀起高潮，87分鐘錫菲聯由前鋒艾查入波打開紀錄，眼見阿士東維拉即將輸波嘅時候，後備上陣嘅尼高路辛尼奧路補時頂入扳平1比1，呢位24歲意大利國腳今季加盟維拉以來上陣12場英超首次入波，佢之前踢11場聯賽冇入波亦冇助攻，今仗卻成為英雄，令人驚喜。

阿士東維拉和波之後，追至同榜首阿仙奴同分，但淨得球比較少，排第2位，而且踢多兵工廠1場，阿仙奴將於將周日(24日)凌晨作客第3位利物浦。