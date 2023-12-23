媲美高比及魯域斯基　熱火為夏士林球衣退役

NBA熱火傳奇球星夏士林上季結束後宣布退役，熱火周五（22日）宣布於下月為他的40號球衣進行退役儀式，成為熱火隊史上第6位獲得此項榮譽的球員。

熱火官方宣布下月19日為效力了球隊20年的夏士林舉行球衣退役儀式，「這是一份偉大的遺產。」熱火總裁萊利在聲明中表示:「這是一個感謝的時刻，20多年來，他成為一位令人難以置信的冠軍球員，他是最好的領袖。他將會有屬於自己的一天，我很期待看到他的球衣掛在球館上。」

現年43歲夏士林在NBA打了20個賽季，全部都是在熱火渡過，03年與熱火簽約並在2022-23年賽季結束後宣布退役，當中曾7次在總決賽出現，並3次成功奪得總冠軍，7個東岸冠軍及12個分區冠軍，並擔任熱火隊長一職長達16個賽季。他連同高比拜仁及魯域斯基，成為史上僅3位在同一球隊效力20年以上的球員。

同時，夏士林亦成為繼莫寧(33號)、韋迪(3號)、奧尼爾(32號)、夏達威(10號)及保殊(1號)之後，第6位獲得熱火高掛球衣的球員。

夏士林是熱火隊史的籃板王，在隊史的出場數目、首發次數及上場時間均排名第2；季後賽出戰147次，生涯出戰879場常規賽，場均貢獻7.5分6.6籃板。目前是球隊籃球發展副總裁。