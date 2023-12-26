港超聯　曾戰日本聯賽！標準流浪簽兩位新援

港超聯球隊標準流浪周二（26日）透過Facebook專頁，宣布簽入曾幫助日本贏得世界大學生運動會金牌的林堂眞，與及司職前鋒的尼日利亞球員盧美菲亞，兩人有望於周四（28日）展開的「聯賽會盃」亮相。

現年34歲的林堂眞為前日職球員，在日乙、日丙合共上陣超過300場，亦為日職球隊出戰過天皇盃、聯賽盃。這位於2011年以主力身份協助日本取得世大運足球金牌的中堅，2022年為日丙球隊富山勝利錄得8個入球，年末當選J3聯賽最佳十一人。林堂眞接受球會官方訪問時表示自己年紀非輕，曾考慮應否退役，如選擇留在日本，即使有球會給予聘約也會掛靴，反而對加盟外地球隊滿有興趣：「我期待跟來自世界各地的球員交流，香港聯賽有來自非洲、南美洲、歐洲的球員，即使是標準流浪的隊友也具備不同文化背景，這將是有趣的經歷。」

至於現年25歲的盧美菲亞，此前效力日本北信越聯賽球隊SR Komatsu、以聯賽神射手身份協助球隊升班，並與現時流浪陣中前鋒伊巴謙早在日本已認識，他說雖獲原屬球會遊說留效，但為了在球員生涯更上層樓，決定轉戰港超：「我相信每位球員都有自己的夢想並追求成長，逐步邁向更高層次，加盟標準流浪將是我球員生涯的新一章。」流浪透露兩位新援有望於周四(28日)展開的「聯賽會盃」亮相。

球員資料

林堂眞(Rindo Makato)

出生日期：21-11-1989(34歲)

身高：1.78米

位置：後衛

曾效力球隊：甲府風林(日本)、鳥取飛翔(日本)、愛媛FC(日本)、富山勝利(日本)

盧美菲亞(Umeofia John Bosco Nzube)

出生日期：26-6-1998(25歲)

身高：1.84米

位置：前鋒

曾效力球會：艾迪瓦尼體育會(尼日利亞)、I.B.B. Star(尼日利亞)、FC大垣KOGANS(日本)、SR Komatsu(日本)