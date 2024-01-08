港超聯　回歸標準流浪　歐陽耀冲：比賽意欲更強

標準流浪宣布早前以「特邀球員」身份，出戰「香港超級聯賽會盃」的中場歐陽耀冲，已於周一（8日）簽妥合約，正式重返球隊。「歐冲」表示今次回歸流浪，爭取比賽機會的意慾會更強。

現年34歲的歐陽耀冲，2019/20球季曾短暫效力標準流浪，之後便展開3年日本外流之旅，他表示此刻心態較以往有所不同：「一定同上次效力標準流浪有分別，尤其爭取比賽機會嘅意欲更強。」此外，「歐冲」又提到今次選擇回歸流浪的原因：「流浪陣中有幾位日本球員在陣，而我知道日本球員踢法、習慣佢哋比賽速率。加上呢到本地球員都有一定質素，我會比較易融入其中，大家能夠合拍自然就踢得開心。」

「歐冲」續指在日本外流期間，體驗到當地足球水平之高的其中一項原因在於速率，希望今次回流能令後輩明白，只要肯努力就可以做得到：「即使到我呢個年紀，都可以做到一定程度嘅壓逼同反搶，呢樣亦係我去日本之後嘅改變，相信青年球員肯發奮，一樣冇問題。」

【歐陽耀冲檔案】

出生日期：1989年7月11日(34歲)

身高：1米75

位置：中場、前鋒

曾效力球隊：香港08、華家堡、南華、橫濱FC(香港)、葡萄牙體育會(葡萄牙)、洛里什(葡萄牙)、貴州智誠(中國)、夢想FC、和富大埔、YSCC橫濱(日本)、岩手盛岡仙鶴(日本)