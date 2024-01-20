賽馬會菁英盃　迪高起孖　理文贏標準流浪4球開齋

「賽馬會菁英盃」周六（20日）另一場B組重頭戲，標準流浪於香港仔運動場惡鬥理文。「黃黑軍團」憑迪高頭頂腳踢梅開二度，加上基華尼頓、保利臣的入球，最終以4比0贏波兼開齋。

標準流浪今場派出陳冠燊、趙正宇及陳耀祖3名U22，另外新援崔佑在亦上演地標戰，與林堂真扼守中路，神田夢實、岡本玲仁在中場派牌，支援刑滿復出的前鋒伊巴謙。值得一提，「宜嘉」因出戰世界足球傳奇盃缺陣。理文3名U22則為潘尚希、羅焯熙和許可臻，基華尼頓、安尼亞及鄭兆均組成前線三叉戟，保利臣先列後備。

開賽僅43秒，理文已經先開記錄，安尼亞回後，迪高後上抽入。落後的流浪嘗試反撲，但劉智樂、神田夢實連番遠射同樣無功而還。30分鐘理文再下一成，余沛康快出迎的門將陳冠燊一步，篤射中柱彈出，但基華尼頓門前補中得手。臨完半場理文再有黃金機會，但基華尼頓推過對方門將後，單刀卻射斜，流浪暫時落後兩球返入更衣室。

流浪易邊後一口氣換入歐陽耀冲、龍梓軒及盧兆崎，連隨有埋門機會，但「歐冲」禁區內窩利抽高。63分鐘理文一次角球攻勢，迪高近柱輕鬆頂入，助球隊領先至3比0。流浪5分鐘後再次失守，保利臣推順後無人看管下勁射，盧兆崎撲到再入網。最終「黃黑軍團」大勝4球，取得今季「賽馬會菁英盃」首勝。