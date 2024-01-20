賽馬會菁英盃　均業北區3比1擒「藍鳥」

周六（20日）下午假九龍灣公園爆發「賽馬會菁英盃」B組關鍵大戰，由小組排名第2的傑志，火併「3哥」均業北區。最終北區以3比1獲勝。

由於開賽前有球員發現其中一邊禁區內有一個「大窿」，球證及場監與場地人員商討後，決定賽事延遲半小時開波，以便場地工友為場進行急救。相關安排惹來現場球迷一輪噓聲，慶幸賽事最終都能順利開波。

因雙方均有主力缺陣，致正選陣容皆有所變動，其中傑志新援、來自波斯尼亞的拉美治會首次正選披甲，夥拍羅素鎮守「藍鳥」中路。至於均業北區就有主力柏度停賽，葉卓文的中堅柏檔換上韋健豪。

今場首個入球在8分鐘出現，馬圖斯快過棄關出迎的石皓心一步射入空門，均業北區領先1比0。落後的傑志之後多次靠金信煜空襲對方大門，惟該名前南韓國腳的頭槌攻門，不是被北區門將張桂華所救，就是未能命中目標。

不過，北區始終未能守住1比0的比數完上半場，42分鐘傑志一次角球攻勢，羅素如飛將軍般衝頂入網，替「藍鳥」扳平。補時階段，羅素故技重施，但今次就遭張桂華拒諸門外，兩隊1比1完上半場。

換邊初段兩隊即鬥攻，50分鐘恩查右路開出罸球，金信煜招牌衝頂，柱邊出界。兩分鐘後，傑志後防解圍不果，羅曉聰亂軍中起腳，太正被石皓心所救。

之後賽事一度處於中場爭奪，直至80分鐘，傑志後防解圍失誤，截得皮球的肯迪重重圍困下，射入死角，助北區再度領先。補時階段，肯迪單刀扭過石皓心，射成3比1完場。