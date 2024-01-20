費高皮利斯起孖　史高斯傳奇隊閃耀大球場

「世界足球傳奇盃2024」周六（20日）於香港大球場上演，由「奧雲大師隊」鬥「史高斯傳奇隊」，最終「史高斯傳奇隊」憑費高及皮利斯梅開二度，加上軒祖亦有1球進帳，以5比2獲勝。

不過採訪安排起初較為混亂，從大會告示中得知，大部分記者行家的採訪證權限，不能到球場拍攝，引來不少記者不滿。直至開賽前約半小時，經公關協調下所有記者才得以到球場拍攝球賽。

賽事分3節，每節30分鐘舉行，每節之間會舉行「夢想成真挑戰賽」，由多名小球員以互射12碼與高巴拿和卻克蘭等名宿門將交手，幾位名相當親民，完成環節後齊齊與小球員擊掌及合照，場面歡愉。

賽事方面，一眾名將表現絕無欺場，費高多次利用插花過人，令現場過萬名球迷直呼過癮，皮利斯首節把握對方解圍不遠門前射入，費高其後於禁區頂使出招牌遠射，皮球直飛死角，「史高斯傳奇隊」領先2比0。「奧雲大師隊」由路易斯加西亞追回1球，並換入李健和、林嘉緯及盧均宜，幾位本地名將同場出擊，𣊬即引來全場球迷歡呼，但「史高斯傳奇隊」憑軒祖和皮利斯各建一功，拉開至4比1。

「奧雲大師隊」於最後1節有科拿射入12碼，追至3比4，這位英格蘭名將末段再有12碼機會，但被本地名宿陳樹明接實，加上全場表現落力的費高完場前妙射得手，個人梅開二度，「史高斯傳奇隊」以5比2勝出。