咩玩法？沙拿缺陣　利物浦英超勝出率更高

利物浦首席射手穆罕默德沙拿日前喺非國盃對加納受傷，面臨長抖8星期，無疑會對紅軍造成打擊，但世事無絕對，根據英超官方統計，呢位埃及國腳2017年加盟利物浦以來，缺陣過10場英超，期間紅軍取得7勝3和，勝出率高達70%，反而有沙拿披甲嘅英超比賽，利物浦勝出率只有65.5%。

根據埃及足總公布，穆罕默德沙拿今次係腿筋受傷，肯定缺陣最後1場分組賽對榜首佛得角，就算埃及入到16強，沙拿都未能上陣，除非埃及入到8強，否則呢位31歲前鋒已緣盡今屆賽事。

最頭痛都係利物浦領隊高普，如果沙拿真係要抖8星期，將缺陣英超對阿仙奴、曼城等多場大戰。不過，英國傳媒向紅軍球迷派定心丸，原來沙拿以往缺陣10場英超，利物浦都保持不敗，並贏咗其中7場，勝出率有70%，至於沙拿有份上陣嘅238場英超，紅軍取得156勝52和30負，勝出率為65.5%，所以利迷唔使太灰心。

事實上，穆罕默德沙拿離隊踢非國盃之後，利物浦近2仗先後喺英足盃及英聯盃，分別擊敗阿仙奴、富咸，嚟緊周一(22日)凌晨英超作客般尼茅夫，應該有力延續長勝走勢。