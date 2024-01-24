車路士狂勝米杜士堡　率先打入英聯盃決賽

周三(24日)凌晨英聯盃4強次回合，英超豪門車路士返回主場大發神威，以6比1狂勝英冠球隊米杜士堡，兩回合合計反勝6比2，率先打入決賽。車仔今季各項賽事28戰已轟入51球，追平球隊上季總入球數字，水準日漸提升，相信領隊普捷天奴可以保住帥位。

車路士首回合作客大熱倒灶輸0比1，今仗生死戰不敢怠慢，開賽15分鐘就打開紀錄，史達寧傳中，導致對手侯臣擺烏龍。跟住安素費南迪斯、阿素迪沙斯、高爾彭馬各建一功，車仔上半場已經領先4比0。

換邊之後，車路士仍然冇留手，高爾彭馬再入1球，個人梅開二度，加上後備上陣嘅馬度基亦射入1球，一度領先6球，米杜士堡只能喺88分鐘靠前鋒摩根羅渣士入波破蛋。

車路士第10次打入英聯盃決賽，僅次於13次入決賽嘅利物浦，車仔今屆決賽對手將會係富咸對利物浦嘅勝方，意味好大機會上演「夢幻決賽」。

車路士今季英超現時僅排第9位，曾傳出會方有意邀請早前被羅馬解僱嘅摩連奴回巢領軍，但隨住球隊晉身英聯盃決賽，令領隊普捷天奴壓力大減，英國傳媒《Football London》指「肥普」現時帥位非常穩固。

事實上，車仔今季由普捷天奴執教後，表現漸入佳境，特別係攻力有明顯提升，球隊上季50戰僅入51球，今季踢28場已入51球，新加盟嘅高爾彭馬創造20球，包括射入13球及7次助攻，成為美國富商保利入主車路士之後，最佳收購。