帶領印尼首闖淘汰賽　申台龍：開心過教南韓

亞洲盃決賽周16強周六（27日）揭開序幕，打頭陣有澳洲鬥印尼。歷史性打入淘汰賽，過去曾掌南韓國家隊帥印的印尼主教練申台龍，賽前出席記招時，就認為執教印尼的日子更開心，並不忘呼籲南韓國民要支持「太極虎」。至於「袋鼠軍團」主帥艾萊特，就強調今場並非強弱之爭。

得益於F組阿曼被吉爾吉斯逼和，申台龍領軍的印尼最終以最佳第3名成績姿態晉級，首次闖入亞洲盃決賽周淘汰賽，得知晉級消息的印尼球員，一度闖入申台龍的酒店房，與這位南韓藉教練慶祝。

賽前印尼隊記者會上亦吸引大批南韓傳媒到場，曾執教南韓國家隊的申台龍，提到上任後得到印尼各界支持及擁戴，令他教練工作更加得心應手：「教印尼係比執教南韓舒服好多。」申台龍曾帶領南韓出戰2018年俄羅斯世盃，當時「太極虎」頭兩戰皆負，一度令申台龍受到巨大輿論壓力，結果最後一戰南韓擊敗德國，粉粹後者出線希望，成為一時佳話。今屆南韓國家隊表現在此備受批評，申台龍亦趁機呼籲南韓球迷要支持國家隊。

球員時代曾在澳洲聯賽效力的申台龍，就認為澳洲足球近年發展迅速：「我喺布里斯班住過4、5年，了解澳洲足球嘅一貫風格，比較當年，澳洲足球現時已經進步咗好多，依然佢哋踢得更細緻，更加進取，但最終落到場點踢，好取決於教練嘅理念，我會嘗試搵出對手嘅弱點。」印尼如果成功晉級8強，申台龍將有機會倒戈南韓，對此申台龍表示期待。

澳洲於分組賽取得2勝1和不敗戰績，以B組首名姿態晉級16強，賽前自然被看高一線，不過艾萊特就有不同看法：「東南亞足球係進步緊，亞洲盃嘅難度亦提升緊，今場波唔會係強弱之爭，兩隊波都會全力爭勝。」2022年曾帶領澳洲打入世盃16強的艾萊特，就認為參加大賽的機會難得，希望一班「袋鼠軍團」球員要珍惜：「為國家隊披甲唔係必然，26球員2022年踢過世界盃嘅球員，今次得12人參與亞洲盃，希望球員當呢場波係最後一場比賽咁踢。」