大專足球　理大女足挫中大奪冠

「2023-24年度大專盃女子組足球決賽」周六（27日）於香港教育大學白石角運動中心上演，由香港中文大學鬥香港理工大學。最終理大憑黃嘉詩梅開二度，加上朱素君尾段錦上添花，以3比0勝出奪得冠軍。

兩隊於分組賽曾經碰頭，當時理大把握對方有主力缺陣，大勝9比1。今場再度交手，兩位效力中大的港大的港隊代表胡彩瑤和陳穎霖齊齊擔正，理大就有陳綺馨控制中場，朱素君負責側擊。

理大開賽後踢得較為主動，利用兩翼傳中和死球製造威脅，但中大站穩陣腳後，雙方戰況膠着。戰至上半場末段，理大的劉珈希接應右路傳中起腳，未能命中目標，兩隊半場互交白卷。

理大換邊後不久靠1次反擊先開紀錄，黃嘉詩57分鐘接應長傳，推過門將後冷靜射成1比0。其後理大得勢不饒人，黃嘉詩69分鐘右路推大位起腳射入，加上朱素君78分鐘單刀射破對方門將十指關，理大以3比0勝出，勇奪冠軍。

現時就讀大學3年級，下半場連入兩球的黃嘉詩，賽後受訪時表示上屆屈居亞軍，到今屆終於如願以償，感覺非常特別：「上年隻眼傷咗，都頂硬上踢埋個決賽，但最後都只係得亞軍，所以今年真係好想贏，令我好放膽起腳，仲要攞到兩個入波。」她又指球隊上半場陷入僵局，幸好大家沒有慌張，加上把握力有所提升，最終得以贏取錦標。

至於頭場季軍戰，城大和浸大90分鐘踢成1比1平手，浸大到加時上半場憑王潔樺門前勁射破網，結果浸大以2比1勝出，收穫季軍。