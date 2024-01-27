艾辛：埃及靠12碼晉級8強

埃及與剛果民主共和國這兩支球隊，進入這場16強的方式幾乎相同。經過3場分組賽後，大家都是3場和局，而且入球失球數字也是一模一樣，簡直是勢均力敵。

迄今為止，對於埃及來說非國盃是一場艱難的戰役，他們在分組賽第2場比賽中因傷失去了主力球星穆罕默德沙拿，除非埃及能進身決賽，否則沙拿似乎不太可能再次參加今屆賽事，我認為機會不高。對埃及來說，拯救他們的是另一位穆罕默德。到目前為止，穆斯塔法穆罕默德已經為法老王攻入3 球，包括上仗最後10分鐘的瘋狂比賽中，於最後時刻入球扳平，對球隊晉級16強至為關鍵。埃及在今屆非國盃上表現出了韌性，3場比賽都先落後的情況下全和，我認為這種態度，會讓他們在這場比賽中稍微佔上風。

剛果民主共和國在F組，靠着摩洛哥擊敗贊比亞而獲得次名出線。儘管他們今屆賽事保持不敗，但踢起來並沒有贏波的條件，而且和波對他們來說並不足夠，他們在過去的6場正式比賽中不勝，我認為這歸咎於陣中缺乏星級球員。很多球隊都像剛果民主共和國一樣，但不同的是他們擁有一個明星級球員，韋沙是一個很好的球員，但他未達到星級水平。我認為這場比賽將在法定時間以和波完場，埃及將通過12碼大戰晉級。

同日另一場16強，赤道畿內亞素來是一支優秀的球隊，但在今屆非國盃更是一支令人驚訝的球隊。我從來沒有預測他們能在擁有尼日利亞及東道主科特迪瓦的小組裡晉級，更遑論最後贏得小組首名。不過，這也許並不太令人意外，皆因這是他們第4次參戰非國盃，此前每次都能進身淘汰賽。對此他們應十分感激隊長尼蘇，我還記得他以前是一名右閘球員，現在卻搖身一變成為前鋒，更暫時以5個入球成為非國盃神射手，並一手將赤道畿內亞帶入16強。我相信他將有信心帶領球隊晉級並追逐金靴獎，同時帶領國家隊走得盡可能地遠，皆因之前從未試過突破8強。

另一邊廂，畿內亞以4分成為分組賽中的最佳第3名出線球隊之一。然而，他們在進攻方面表現性欠佳，在今屆非國盃中所有球隊中射門中目標次數是倒數第2少。他們是一支在球場各個範圍都努力拚搶的球隊，但到目前為止還欠缺冷靜。隨着德甲入球數僅次於哈利卡尼的古拉斯回歸，這種情況可能會發生變化，他肯定能增加球隊的入球機會，只是我們不確定他復出後有多少比賽狀態。總括而言，赤道畿內亞更勝一籌並有更強的實力贏下這場比賽。