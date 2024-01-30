康仁福建季軍戰背城借一　誓破宿命挑戰永倫

作為今季進步最大的球隊，康仁福建在聯賽兩度挑戰永倫，雖然都向「黃金戰隊」俯首稱臣，但是綜觀兩仗的數據及表現顯示，福建由常規賽輸37分改善至季軍戰首回合僅以5分落敗，戰力大幅提升。今晚季軍戰第2回合在許勝不勝敗的心態之下，福建誓要傾盡所有，期望能扳回一勝保持殺入前3的希望！（on.cc東網及港台電視32周二晚上7時直播）

首回合福建有李察士獨得28分，以85比89惜負，暫時在3場2勝制的季軍系列賽落後場數0比1。其實福建早於常規賽曾以49比86大敗於永倫，經過逾3個月的磨合，球隊成功將落後的距離拉近。包括命中率由24%升至35%，其中2分命中次數更大幅由15次增加至29次，侵略性明顯增強；黃律堯及黃子謙挺身而出，上仗合力貢獻27分，成為球隊有效得分點。而楊瑞鴻如何在永倫嚴防下作出突破？也成為焦點所在。

防守方面，福建在兩仗分別成功偷波12次及10次，反客為主製造不少追分機會，不過球員要留意犯規次數，避免如上仗屢送「黃金戰隊」上罰球線，應能進一步縮窄差距。

已有一勝在手的永倫只要今晚再下一城，即可提前奪季，不用夜長夢多。上仗疲兵出戰的永倫，憑中鋒柏斯轟入33分而奠勝，但黃金戰士全場失誤較多（18次），也被偷球達10個，今仗需更集中輸送及組織，方能將勝利穩住。