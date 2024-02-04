英華重奪精英賽冠軍　蔡浩東成MVP：第一次咁多人為我歡呼！

英華書院和拔萃男書院周日（4日）於全港學界籃球精英賽決賽合演經典對決，最終英華憑蔡浩東狂轟29分，以91比64力挫男拔，繼2016至17年精英賽後重奪冠軍寶座。

兩隊首節鬥得難分難解，男拔有陳偉邦單節12分，領男拔與英華戰成25比25，英華愈打愈順，半場拉開至42比35。換邊後英華控衞蔡浩東表現大爆發，第3節個人連得12分助球隊拉開至65比51。

英華得分主力吳委峻被重點防守，命中率稍為下降，手感火燙的蔡浩東挺身而出，第4節炮製多達15分，個人取10分及2次助攻吳委峻得5分，精彩表現贏得掌聲，全場高呼「MVP！」。最終英華以91比64大勝，奪得冠軍。

賽後，蔡浩東率先喜極而泣，他先與英華隊友擁作一團，之後有隊友索性將他揹起，瘋狂慶祝，期間有人高呼：「我哋終於做到啦！」

英華這個精英賽冠軍，等了足足7年，當中經歷3年疫情，以及兩屆不敵男拔和聖若瑟書院得亞軍等。中五生蔡浩東感嘆：「輸了九龍D1決賽、去年的精英賽決賽之後，我們團結一心，一齊捱過艱難的日子。上年決賽覺得好難受，眼見球隊被對手拉開分數，自己都無能為力，今天終於可以帶領球隊，適應球證尺度後如魚得水，也要多謝隊友牽引對手，令我有出手空間。」

今場交出29分6籃板5助攻全能表現的蔡浩東賽後被選為今屆賽事最有價值球員，他害羞地說首次嚐到全場為他歡呼，以及女生為他尖叫的滋味，又不忘感謝隊友和他「齊上齊落」：「之前我主要送上助攻，但其實籃球是團隊運動，無論做主角還是配角，我都不介意，而且今日我最開心是幫阿峻、阿豪、阿森等最後一屆的隊友圓夢。」最後阿東對著記者的電話大叫：「隊友我愛你呀！」英華兄弟情，不言而喻。

女子組方面，協恩中學以50比35擊敗林大輝中學，實現9連霸，奪得10分16籃板3封阻的姚采芸賽後被選為最有價值球員。