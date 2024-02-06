佐藤壽人：卡塔爾守「細」波抗伊朗

伊朗憑着比賽末段攻入一個12碼，戲劇性以2比1反勝日本，昂然晉級今屆亞洲盃4強。

雖然伊朗上半場受壓兼先落後，但下半場甫開賽便以有效的長傳攻勢重新建立攻勢，令日本暴露出應付長傳的弱點，最終亦反勝為敗。

伊朗的守衞今仗要小心被卡塔爾的流暢攻勢轉換而導致離開了自己的崗位，伊沙杜拉希要擔任阻止阿克林阿費夫有任何自由度及策動卡塔爾攻勢的重要角色。

至於前線方面，前鋒泰尼米會停賽復出，這將會大大加強進攻火力，我預期他將會為伊朗提供最大的入球威脅。

卡塔爾於法定時間內以1比1跟烏茲別克打成平手，最終憑着互射12碼勝出，晉級4強。烏茲別克藉着艾希杜斯被換出，才有機可乘扳平比數，而卡塔爾在缺少了他的情況下，未能在邊路及三線之間製造出攻勢。

卡塔爾今仗定要更加集中踢出自己的最佳水平，而不是只一心封阻對方的攻勢。伊朗於中路較易出現空位，所以卡塔爾的進攻傳送質素及阿克林阿費夫的表現好壞將會相當關鍵。

我認為伊朗的質素較高，不過卡塔爾陣中擁有阿克林阿費夫這位能夠為伊朗構成很多問題的球員坐鎮。雙方防守表現穩固，所以我認為今仗需要進入加時賽才能分出高低，最終卡塔爾應該可以憑著主場之利險勝伊朗，晉級決賽。