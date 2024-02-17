何詩蓓世界賽100自奪銀　望巴黎奧運做得更好

「香港超級飛魚」何詩蓓周六凌晨出戰多哈世界游泳錦標賽女子100米自由泳決賽，雖然首50米曾帶出領先，但卻因後勁不繼而被追過，最終以52秒56奪得一面銀牌，連續兩屆在「百米飛魚大戰」中收穫亞軍，並以1金1銀1銅完成多哈之旅，成績令人鼓舞！

26歲的何詩蓓（Siobhan）排在第5線，起跳反應為0.69在8名選手中列第7，但很快已收復失地，發飆加速搶佔頭位，轉塘時間為24秒87，及後她與荷蘭好手史汀伯格（第4線）並駕齊驅，差不多一齊拍住衝向終點，惟該位已贏得今屆4x100自接力金牌的好手，於最尾保持強度掂池，以52秒26奪冠，而何詩蓓則以0.3秒落後奪亞，澳洲的積克奪季，時間是52秒83。

Siobhan今屆世界賽收穫甚豐，連同早前歷史性擸走的200米自由泳金牌，及突破性取得100米蛙泳銅牌，於3個賽項悉數獲獎。東京奧運取得2面銀牌的她，賽後期望自己於今夏的巴黎奧運做得更好。「我在前半程盡量將力量爆發出來，嘗試再游快一點，但最後階段有點氣力不繼，我希望把握餘下數月的時間作出改善，還有幾個比賽，期盼在巴黎奧運有充足準備，有更佳的表現。」事實上，多位頂尖泳手未有參戰多哈世界賽，包括澳洲的麥基恩、奧歌娜嫺、加拿大的麥恩杜舒及瑞典的世界紀錄保持者史祖絲當等，相信巴黎奧運高手雲集下，將再有一番激鬥。

其他港將方面，剛在初賽打破香港紀錄的何甄陶，於男子50米自由泳準決賽以21秒84，總排名11。小將張心悅在女子200米背泳準決賽，造出2分13秒85而位列16，未能晉身決賽，但已汲收了豐富的大賽經驗。