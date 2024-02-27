中國高中籃球聯賽　協恩奪西區第5

全港學界精英賽9連霸主協恩中學近日獲邀出戰2023-24 Nike中國高中籃球聯賽（西區分區賽），並成功晉級次圈，最終以第5名完成賽事。

中國高中籃球聯賽新賽季分東、南、西、北4個賽區作賽，女子組增加到16支球隊，分區賽男、女子組冠軍直接晉級全國總決賽，至於第2至4名則進入附加賽，決出8強晉級總決賽名額。

協恩中學月初於精英賽決賽擊敗林大輝中學，連續9屆奪得冠軍，成功獲邀出戰中國高中籃球聯賽。這支香港學界勁旅派出多名精英賽正選球員，包括女子組MVP 姚采芸、大前鋒黃雅婷及控球後衛陳巧悠等，於首輪小組賽以2勝1負成績晉級次圈賽事，惜以53：79不敵山西太原市進山中學跌落名次賽。

第五至八名次賽，協恩以64：42力挫西安交通大學附属中學，其後於周一（26日）第五至六名次賽，以53：51險勝重慶市實驗中學校，最終奪得第5名。男子組方面，香港代表北角協同中學在大部分主力缺陣下，小組賽3戰敗北，無緣晉級。

兩隊完成比賽後，一起入場欣賞WCBA天津冠嵐作客四川遠達美樂的賽事，支持香港女籃代表李祉均。李祉均該戰交出20分、9助攻、5偷球，但天津冠嵐最終仍以77：122不敵四川遠達美樂。