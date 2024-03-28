唐曉蕾勇猛剷籃獨取8分　惜港女籃3X3亞洲盃仍負印度

由李祉均、唐曉蕾、馬丹鳳及陳偉萍組成的香港女子3人籃球隊，挾一勝於周四（28日）再登3x3亞洲盃賽場，面對印度惜未能把握多個罰球機會，以12比18告負。重整旗鼓後晚上迎戰北馬里亞納群島，港籃以21比2大炒對手，錄得2勝1負完成分組賽。

港女籃於新加坡舉行的亞洲盃外圍賽C組賽事，首仗力挫印尼開個靚頭，來到次仗早段憑唐曉蕾展現膽色，多次剷籃得手曾領先4比2，但其後連失5分。唐曉蕾無懼對手高大身材，再殺籃搏得犯規，印度早已錄得7次隊犯滿額，讓港籃每次獲得2次射罰球機會，唐曉蕾追平至7比7。

節奏快速的三人賽10分鐘賽事極考驗球員體能，港籃即使多次抄截成功，但亦難敵對手外圍，連失兩球後被拋開7比12，加上體能漸下降影響準繩度，唐曉蕾一次攔截被對手擠出場而撞倒廣告板，惜搏得兩罰球亦抄失。尾段港女籃嘗試射兩分球追分，不過手感不佳，只有馬丹鳳中鵠稍為止瀉，惟整體表現隨着體能降低而下滑，難以力挽狂瀾，以6分之差稱臣。

稍事休息後，港隊再亮相對北馬里亞納群島，最終憑馬丹鳳獨取全隊最高的8分，而WCBA明星球員李祉均亦貢獻6分，包括兩至外圍得手，卒以21比2大勝。取得2勝1負的港隊於小組排名第2畢業，僅次於3戰全勝的印度，印度首名晉級。