施華宴客罪魁禍首　1個曼城球迷變公敵

曼城喺歐聯8強互射12碼出局，宴客嘅貝拿度施華慘成罪人，不過唔少人認為真正罪魁禍首，其實係一名「玩嘢」嘅曼城球迷，佢因為霸住個波唔肯交還，令貝拿度施華操刀前呆等40秒，影響佢射門質素，而該「玩嘢球迷」就成為全球曼城粉絲聲討目標。

曼城喺第1輪12碼本來領先，莫迪歷射失後輪到貝拿度施華操刀，莫迪歷返中圈前一腳將個波抽上看台，不過一位着住曼城波衫嘅球迷，唔知點解一直唔肯交返個波出嚟，貝拿度施華等待期間攤大雙手表現唔耐煩，球證亦曾要求拎第2個波出嚟，擾攘咗近40秒先拎返個波嚟射，結果貝拿度施華射中間被盧連接實。

以貝拿度施華嘅技術，呢球12碼處理明顯水準之下，為英國電視台評述嘅尼史葛表示：「呢件事會令施華分心同失去節奏，你平時會練12碼嘅規律、技術同助跑，但個波去咗看台真係冇得準備。」里奧費迪南亦附和：「40秒聽落唔係好耐，但身處嗰個環境其實係好長時間，你會諗要唔要改變射法？改變角度？最後佢射出一個冇力嘅波。」

賽後網上大批曼城球迷聲討該名「玩嘢球迷」，直指佢係曼城歐聯出局嘅罪魁禍首。