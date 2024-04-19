到訪保良局陳溢小學　晉峰：男生女生都咁叻！

「中銀香港足動校園體驗計劃」在3月中轉眼間經已來到第7站，以青衣運動場為主場的晉峰，今次來到同區位於新界青衣長康邨第二小學的保良局陳溢小學，與一班足球隊成員互相交流、切磋，可謂相當難得！

晉峰今季成績一般，為改善戰績，下半季除了與主教練河赫俊分道揚鑣外，陣容變動亦頗大，當中新加盟的外援梅田小太郎、李倫權，今次便連同隊長鄭璟昊、龐焯熙、何思哲及金相佑齊齊出席校訪，親身教導20多位男、女子足球隊成員。活動開始前，眾人先進行大合照，之後一班同學即在經驗豐富的「阿井」帶領下熱身，又玩了多款訓練平衡力、球感的小遊戲，充分感受到足球之樂趣。而進入訓練環節，小朋友分成了6行，互相以腳內側對傳，又進行控球、射門練習，內容相當充實。

之後由於撞正放學時間，活動需要暫停，球員和主持人Cathy趁機派發迷你足球、港超聯十周年紀念文件夾、索繩袋等記念品，更有小朋友除出足球鞋，主動索取簽名，場面十分搞笑。而壓軸的「鬥波」環節，男、女子足球隊成員輪流與6名「粉紅兵團」球員交手，雙方互有攻守，踢得十分落力，南韓籍中堅金相佑更一度使用「超技術」，妨礙對手進攻。活動結束後，「阿井」大讚一班小朋友十分乖巧，並且踢得有板有眼：「今日主要練番基本功，打好佢哋根底。但無論男、女仔都學得好快，有啲女仔甚至表現唔錯，呢樣嘢對女足發展相信係好事。」

至於就讀小五的女子足球隊成員楊雅穎，指自己今年才接觸足球，主要擔任左、右翼及前鋒，笑言將皮球射入網窩十分有趣，她提到自己最愛鬥波環節：「當然係踢比賽，因為可以同一班超聯球員對位，今日真係好開心，自己之後會繼續踢波。」雷務文副校長則希望透過今次活動，讓一眾足球隊成員體會到職業足球員的訓練方式，並藉此吸納更多女同學加入校隊：「始終女子足球隊近年先成立，暫時得8個人，希望依條片或者報道，令更多人知道佢嘅存在，同埋吸引更多低年班同學加入。」

【陳溢小學看重多元發展】

保良局陳溢小學於1984年創校，為青衣區內一所全日制津貼小學，校訓為愛敬勤誠，注重學生德、智、體、群、美之均衡發展。除此之外，學校旨在培育兒童責任感、自信，同時又鼓勵他們放眼世界、關心社會，對事物採取客觀開放的態度。

值得一提，學校為啓發學生潛能、培養學生多元發展，以及提升健康生活，亦設有男、女子足球隊，主要訓練學生足球基本知識和技巧，兼培育學生的團隊合作性、紀律性，並盼望他們面對考驗和挑戰都能迎難而上。