馬天尼斯食2黃照踢　做12碼英雄率維拉晉級

周五(19日)凌晨歐協聯8強次回合，里爾對阿士東維拉出現極罕見一幕！維拉門將達米安馬天尼斯喺互射12碼階段，拎到今場第2面黃牌，不過佢並冇被趕出場，繼續把關兼救出決定性12碼，帶領維拉晉級歐協聯4強，準決賽會同奧林比亞高斯爭奪決賽資格。

維拉首回合領先2比1，今場作客面對瘋狂進攻，15分鐘就被耶斯斯遠射攻陷，67分鐘再被班捷文安達接應角球頂入，總比數落後2比3。維拉尾段全軍出擊，完場前3分鐘藉里爾防線犯錯，混亂中由馬迪卡殊遠射建功，總比數追成3比3。加時雙方互無紀錄，要互射12碼分勝負。

12碼向來係維拉門將馬天尼斯嘅舞台，22年世盃決賽協助阿根廷射贏法國捧盃後，更因過火慶祝而得罪法國球迷。今場佢亦成為主角，第1輪就撲出賓達納射門，隨即轉身挑釁法國球迷，被球證出示黃牌；由於佢上半場已因拖延時間拎過黃牌，正當全世界以為佢被逐，球證竟然畀佢繼續留低比賽。

原來據國際足協理事會(IFAB)條例第10條，比賽法定時間(120分鐘)內所有黃牌，都會喺互射12碼前被「清洗」，所以馬天尼斯上半場嘅黃牌唔會計算喺互射12碼階段。呢位阿根廷國腳唔使被逐，最後更喺決定性嘅第5輪救出班捷文安達射門，勇救2球帶領維拉射贏4比3晉級。

馬天尼斯全場被主場球迷狂噓，佢射贏12碼後，亦再轉會向住法國球迷跳舞反擊，里爾總監利坦賽後批評：「我唔想浪費時間講馬天尼斯，佢嘅態度唔屬於頂級運動員。」維拉領隊艾馬利就力撐愛將：「賽前你哋問我法國球迷會點對佢，大家見到啦。馬天尼斯好有性格，但佢經驗豐富，識得點樣控制自己。」