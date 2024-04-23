小丑沙比世錦賽一輪遊　黯然離場考慮掛Q

4屆世界冠軍沙比周一(22日)在克魯斯堡劇院舉行的世界桌球錦標賽失望離場，以6比10不敵同鄉奧干拿，首圈出局，他賽後揚言認真考慮退役，這可能是他生涯最後一舞。

有「李斯特小丑」之稱的沙比，今季受到妻子患病的困擾，再加上他情緒問題，沒法全情投入訓練及比賽，早前在比賽中大敗的沙比曾自責，一度考慮退役，並給自己機會在世錦賽作為測試，但首圈遇上首次參賽的同鄉奧干拿，第一節較量後，沙比已落後2比7，即使一度追貼局數至6比9，但最終都無法扭轉局面，讓世界排名30位兼為沙比訓練夥伴的奧干拿躋身16強。

先後曾於2014、2016、2017及2021年奪冠，兼去年不敵比素爾獲得亞軍的沙比，面對自己的前途甚為困惑，「我會坐下來跟太太談論幾個建議。」這位40歲的桌壇球星表示：「我肯定未來這幾個星期我會離開桌球，在這個賽季大部份時間我都是不開心，我阻止自己自由地打波，這讓我很頭痛，桌球在精神上影響着我，這不是我想要的。」他續稱：「快樂是很重要的，我在比賽中取得了很多成就，但我仍無法去享受比賽，如果我決定繼續下去，那麽我要與某人合作來解決這個問題。」不過，沙比補充今仗雖然輸了，但他真的為奧干拿感到驕傲。

28歲的奧干拿是透過外圍賽踏入桌球聖殿克魯斯堡劇院，「能夠與沙比對壘已經是難以置信，而能獲勝更是發夢一般，我開始打波就是看着他，他影響着我，希望他不要退役。」至於「準神」卓林普日前則以10比5淘汰伊朗「一哥」華法爾，而「機長」卡特則以7比10不敵重返職壇的麥佳亞，「魔術師」梅菲輕鬆以10比5淘汰中國的呂昊天。