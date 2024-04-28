車路士絕殺被作廢　普捷天奴：VAR摧毀英超

周日(28日)凌晨英超，車路士作客阿士東維拉上演絕地大反擊，半場落後2球劣勢下追和2比2，「藍戰士」本來喺補時有絕殺入波，但VAR爭議性判犯規在先而作廢，車仔領隊普捷天奴賽後大怒，直指VAR正摧毀英超。

車路士上場吞阿仙奴5蛋，今場開波頹勢未止，開波4分鐘就有古古列拿擺烏龍，維拉完半場前再由摩根羅渣士射入，領先到2比0。車路士換邊後大反撲，62分鐘前場反搶成功，由馬度基追番1球，去到81分鐘再由干拿加歷查妙射追和。

尾段車路士乘勝追擊，95分鐘班洛特巴迪亞舒尼撞開對手後傳中，阿素迪沙斯接應頭槌頂入，當球員瘋狂慶祝期間，VAR介入指巴迪亞舒尼撞人犯規，判入球無效，馬度基等多位車路士球員完場後包圍球證質問，要由職員拉開，場面火爆。

車路士領隊普捷天奴賽後嚴厲批評：「我唔想講球證壞話，但呢個判決係難以置信，真係好痛苦，因為VAR損害緊英國足球，就連維拉球員都一頭霧水。巴迪亞舒尼係合法衝撞，如果咁都犯規，冇球隊可以11個球員踢完成場。之前英足盃曼城球員手球，VAR連睇都唔睇，佢哋摧毀緊英超。」