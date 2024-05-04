希斯基：墨城拿下打吡「勝利」入4強

墨爾本勝利主場對墨爾本城將會是一場矚目大戰，亦是9年來首次在澳職季後賽出現的墨爾本打吡戰。

墨爾本勝利於常規賽取得第3名，但近3場聯賽未嘗任何勝果，如果他們想重拾佳態衝擊季後賽冠軍的話，就要在像今場一樣的硬仗中贏波。當你置身於打吡戰當中時，你根本不需要任何推動力，我相信墨爾本勝帛利的球員將會鬥志旺盛，誓要跟4月雙方交手時一樣，再次擊敗墨爾本城。

我十分欣賞科拿路利，他的表現相當悅目，今季一共攻入18個入球。我確信麥赫治及丹尼爾阿辛尼等隊友也樂於在這位經驗豐富的攻擊球員身旁作賽。

墨爾本城今季表現平平，上周日憑著占美麥卡倫一箭定江山，以1比0擊敗西部聯。他們於連贏最後3場常規賽的情況下，才僅僅取得最後1個季後賽席位。

由維迪馬帶領的墨爾本城，失球實在太多了，不過他們的進攻力依然相當強勁。儘管占美麥卡倫的把握力不及之前幾個球季，但往往能夠在大賽中，交出好表現。這位30歲前鋒是澳職入球紀錄保持者，並於早前宣佈將於季後離隊。我肯定，他將希望可以在離隊前取得一個冠軍錦標。

今場淘汰圈賽事將會相當精彩，我預計墨爾本城最終可勝出今場打吡戰，晉級4強。