話過就過！卡斯米路被扭8次　加歷查勸收山

曼聯喺英超吞水晶宮4蛋，客串中堅嘅卡斯米路交出災難式表現，被當成「雪糕筒」話過就過，數據顯示佢今場被對手扭過8次，唔單止係今季英超單場被扭過次數最高紀錄，亦係曼聯近513場比賽「被扭過」最高紀錄，連利物浦名宿加歷查都唔忍心唔佢收辱，勸呢位一代名將快啲收山。

由於5個中堅受傷，卡斯米路近期客串鎮守中路，今場面對水晶宮高速鋒線大出洋相，單場8次被扭過係相當誇張嘅數字，利物浦中堅華基爾雲迪積克今季全季加埋只被扭過2次。為《天空體育》評述嘅加歷查表示：「認真講，卡斯米路應該知道自己咩情況，或者要去美職、沙特，佢身邊嘅人要勸佢停止。我哋見過佢同莫迪歷、卻奧斯組成歐洲最佳中場，佢嘅水平係我望塵莫及，但我嘅忠告係，喺足球離開你之前，你應該先離開足球。」

卡斯米路被安排踢中堅「出事」，領隊坦哈格亦體諒佢嘅苦況，賽後拒絕責怪：「你唔可以將輸波歸咎於1個球員，呢個係全隊嘅責任。」曼聯最後3場聯賽會對阿仙奴、紐卡素同白禮頓，暫時未知有冇中堅可以復出「打救」卡斯米路。