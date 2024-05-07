新王誕生！奇倫威爾森首捧世冠做埋「3哥」

桌球世錦賽新王誕生！奇倫威爾森在決賽經過兩天的爭逐後，周一（6日）以18比14擊敗鍾斯，在克魯斯堡劇院首次高舉冠軍獎盃，成為歷來第23位桌球世界冠軍。

決賽以25局18勝制舉行，分三節爭逐，威爾森可說是由頭帶到尾，在首節頭8局以7比1拋離，繼而在第二節以11比6領先，其後鍾斯雖然一度力追下，追到最接近落後3局，但威爾森始終掌握主動的優勢，最後一節更轟出4cue「破百」及8桿50+，盡顯王者風範。

由於妻子及小兒子去年遇上嚴重的健康問題，這位兩孩之父的成功令人鼓舞，其比賽狀態難以避免受到影響，而之前他在今季賽事僅能躋身一次準決賽，而憑着對逆境的堅持，今天終能與妻兒分享奪冠的喜悅。

這是奇倫威爾森生涯第6個排名賽冠軍，首個排名賽冠軍是2022年的歐洲大師賽，而今次在桌球聖殿封王令他可以袋走50萬鎊的獎金，其世界排名更跳升9位，至生涯最高的世界第3。

「我從6歲起就夢想着這個，和家人一起贏得比賽，這就是我想像的那樣。鍾斯的戰鬥令我變得更艱難，最後一局，我只是不停地Pot波，突然間我打入了奠定勝一局，我是世界冠軍，這意味着一切。」奇倫威爾森奪標後與家人擁抱，並難忍男兒淚。

「2020年決賽輸了給奧蘇里雲，我感到很傷心，如果那是我唯一的決賽，我會心碎。記得那場決賽的第一節，我感到筋疲力盡，這次我感覺很好，當我看到鍾斯，我認為他可能會掙扎，我知道那是開始，從7比0開始，我知道自己必須避免嚴重地輸一場比賽，所以繼續地讓他感到困難。」這是奇倫威爾森時隔4年再闖入世錦賽決賽，而他為了準備今屆世錦賽，特別飲食及健身上做了準備，他笑稱:「我已食厭了三文魚。今晚我要食烤肉及飲啤酒。」他補充:「整個比賽我都睡得很好，這是很重要，我相信我可以再贏世界冠軍，希望第一個是最難贏的。」