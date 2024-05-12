曼聯主場唔衰得　阿仙奴搶韁追半大

英超爆發「魔仙會」，曼聯主場硬撼阿仙奴。曼聯上場淨吞水晶宮4蛋，創多項恥辱紀錄，面對阿仙奴要加多兩錢肉緊，唔可以再失威；「兵工廠」衝冠關頭，3分志在必得，佢哋連續4場上半場有波入，加上近5次聯賽對曼聯，4次半場開2球或以上，再追1.5球半場大。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

今季嘅曼聯可以話「突破底線」，英超13場輸波係球會史上最多，各項賽事狂失81球，聯賽跌出前7名，連爭歐洲賽席位都成問題，主帥坦哈格仲賴死唔走，話要畀時間佢重建。不過外界普遍都睇死佢哋，今場盤口曼聯主場受讓一球／球半，以奧脫福主場威力，照計下盤好抵玩，但諗起「紅魔鬼」上場演出，又點捧得落手。後防雖然崩潰，好在曼聯進攻能力尚在，近9場主場都有「士哥」，今場仲有隊長般奴費南迪斯復出領軍，預期上半場仲有戰意嗰陣，實行以攻代守同對手周旋。

阿仙奴現時爭標殺入直路，絕不能有任何差池，肯定去到盡。佢哋近期火力全開，4連勝攻入13球，包括大炒車路士5蛋同3比2險勝熱刺，3位箭頭夏維斯、李安度杜沙特同布卡約沙卡殺得性起，要攻破曼聯豆腐防線冇難度，半場大屬信心之選。

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