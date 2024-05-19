港超聯　香港U23挫均業北區　取聯賽第2勝

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（19日）另一場頭場，均業北區坐鎮北區運動場與香港U23正面交鋒。最終香港U23憑林學曦一箭定江山，以1比0小勝北區，取得今季聯賽第2場勝仗。

主隊派出張桂華把關，卡爾特納鎮守中路，肯迪負責組織攻勢，為馬圖斯、朱偉鈞及羅曉聰創造埋門，羅港威和黃偉國先列後備；至於香港U23，郭子、鄧筵霑及李卓軒組成中場鐵三角，支援林學曦攻堅，劉家喬在後備席待命。

北區開賽僅3分鐘就有入球機會，雲天樂打手槌不遠，何振廷禁區頂勁射高出。香港U23中段嘗試反客為主，何瀧浩送出直線，何家智壓贏卡爾特納之後傳入中間，可惜林學曦射斜。香港U2334分鐘反而先開紀錄，何家智右路傳中，張桂華甩手，林學曦近門勁射成1比0，助球隊領先1球入更衣室。

主隊換邊後全力反撲，52分鐘，馬圖斯接應肯迪橫傳，起腳高出。6分鐘後，香港U23黃金機會，鄧筵霑送出直線，林學曦半單刀被張桂華救出。眼見遲遲未能平反敗局，北區調入羅港威及黃偉國加強攻力，66分鐘，北區角球攻勢，柏度混戰中起腳被雲天樂救出，再加一腳又被梁煒烽護空門。其後賽事進入高潮，林智豐76分鐘遠射中柱彈出，之後主隊左路傳中，羅港威衝前起腳又被雲天樂出迎封走，加上北區教練團成員何國泉賽後因投訴過激，被罰紅牌離場，香港U23贏1比0完場，取得今季第2場聯賽勝仗。