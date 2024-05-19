港超聯　標準流浪謝幕戰鬥港會

2024年05月19日 17:10
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    港超聯：標準流浪 VS 港會
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    青衣運動場周日（19日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由周中奪得「賽馬會菁英盃」冠軍的標準流浪主場迎戰港會。是役為流浪今季最後1場賽事，全隊為求好頭好尾，必定奮力一戰，且看以逸待勞的港會，能否把握體力優勢，搶分而回。
    兩隊正選陣容及後備名單如下：
    標準流浪(正選)
    30 奧利斯 [GK]
    4 金旻奎
    5 林遼太
    6 杜國榆
    7 劉智樂
    14 岡本玲仁
    17 龍梓軒
    19 姚浩明
    20 趙正宇
    21 伊巴謙
    23 林堂真
    標準流浪(後備)
    1 盧兆崎 [GK]
    13 陳冠燊 [GK]
    22 馬榕生
    25 梁凱俊
    28 陳耀祖
    55 基藍馬
    港會(正選)
    85 馬浩龍 [GK]
    3 費利皮爾
    4 劉學銘
    5 菲杜化 [C]
    6 李俊諺
    10 莊馬仕
    19 簡嘉亨
    23 白星馳
    24 斯特芬
    32 峇夏比
    91 泰亞高
    港會(後備)
    88 邁亞 [GK]
    2 周子謙
    12 村越俊宏
    16 溫俊
    17 加斯特夫
    20 小池晃廣
    30 福保羅
    青衣運動場周日（19日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由周中奪得「賽馬會菁英盃」冠軍的標準流浪主場迎戰港會。是役為流浪今季最後1場賽事，全隊為求好頭好尾，必定奮力一戰，且看以逸待勞的港會，能否把握體力優勢，搶分而回。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）
    標準流浪周中擊敗傑志，首奪「賽馬會菁英盃」冠軍，左閘龍梓軒希望球隊能夠延續強勢，以勝利為今季留下完美句號：「我哋之前講過，要季尾最後3場聯賽贏哂，兼捧埋『賽馬會菁英盃』，只要今場贏埋就可以達成呢個目標，所以大家一定會搏盡。」
    龍梓軒亦認為港會翼鋒莊文歷因傷長唞，令對手痛失1把尖刀，但強調球隊不會掉以輕心：「莊文歷擅長突破，港會好依靠佢製造反擊，但佢哋仲有其他好球員在陣，所以唔會睇小港會。」陣容方面，林衍廷累積10黃要停賽，提早收咧。
    港會上場擊敗均業北區，終止5連敗，但有莊文歷遭受重傷，前鋒泰亞高稱全隊已收拾心情，在餘下賽事繼續衝擊聯賽前6：「目前最緊要係應付最尾呢幾場聯賽，唔好畀其他嘢分心，無論對住咩球隊，都要全力以赴，爭取勝利。」
    此外，泰亞高認為流浪剛成為「賽馬會菁英盃」盟主，士氣大幅提升，必定較以往更難應付：「呢兩季對住流浪，我哋都冇乜甜頭，加上佢哋啱啱攞咗冠軍，可能踢得仲好，而且伊巴謙狀態好好，我哋一定會諗辦法守住佢。」