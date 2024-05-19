港超聯 標準流浪謝幕戰鬥港會
2024年05月19日 17:10
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港超聯：標準流浪 VS 港會
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青衣運動場周日（19日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由周中奪得「賽馬會菁英盃」冠軍的標準流浪主場迎戰港會。是役為流浪今季最後1場賽事，全隊為求好頭好尾，必定奮力一戰，且看以逸待勞的港會，能否把握體力優勢，搶分而回。
兩隊正選陣容及後備名單如下：
標準流浪(正選)
30 奧利斯 [GK]
4 金旻奎
5 林遼太
6 杜國榆
7 劉智樂
14 岡本玲仁
17 龍梓軒
19 姚浩明
20 趙正宇
21 伊巴謙
23 林堂真
標準流浪(後備)
1 盧兆崎 [GK]
13 陳冠燊 [GK]
22 馬榕生
25 梁凱俊
28 陳耀祖
55 基藍馬
港會(正選)
85 馬浩龍 [GK]
3 費利皮爾
4 劉學銘
5 菲杜化 [C]
6 李俊諺
10 莊馬仕
19 簡嘉亨
23 白星馳
24 斯特芬
32 峇夏比
91 泰亞高
港會(後備)
88 邁亞 [GK]
2 周子謙
12 村越俊宏
16 溫俊
17 加斯特夫
20 小池晃廣
30 福保羅
青衣運動場周日（19日）舉行1場「中銀人壽香港超級聯賽」，由周中奪得「賽馬會菁英盃」冠軍的標準流浪主場迎戰港會。是役為流浪今季最後1場賽事，全隊為求好頭好尾，必定奮力一戰，且看以逸待勞的港會，能否把握體力優勢，搶分而回。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）
標準流浪周中擊敗傑志，首奪「賽馬會菁英盃」冠軍，左閘龍梓軒希望球隊能夠延續強勢，以勝利為今季留下完美句號：「我哋之前講過，要季尾最後3場聯賽贏哂，兼捧埋『賽馬會菁英盃』，只要今場贏埋就可以達成呢個目標，所以大家一定會搏盡。」
龍梓軒亦認為港會翼鋒莊文歷因傷長唞，令對手痛失1把尖刀，但強調球隊不會掉以輕心：「莊文歷擅長突破，港會好依靠佢製造反擊，但佢哋仲有其他好球員在陣，所以唔會睇小港會。」陣容方面，林衍廷累積10黃要停賽，提早收咧。
港會上場擊敗均業北區，終止5連敗，但有莊文歷遭受重傷，前鋒泰亞高稱全隊已收拾心情，在餘下賽事繼續衝擊聯賽前6：「目前最緊要係應付最尾呢幾場聯賽，唔好畀其他嘢分心，無論對住咩球隊，都要全力以赴，爭取勝利。」
此外，泰亞高認為流浪剛成為「賽馬會菁英盃」盟主，士氣大幅提升，必定較以往更難應付：「呢兩季對住流浪，我哋都冇乜甜頭，加上佢哋啱啱攞咗冠軍，可能踢得仲好，而且伊巴謙狀態好好，我哋一定會諗辦法守住佢。」