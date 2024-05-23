東方新星極速上位　馬希偉恨攞最佳年青球員

東方今季成績不俗，更成功殺入「足總盃」決賽，有望取得來季亞洲賽席位，當中這絕對需要歸功於一班年青球員的出色表現。其中馬希偉（Timmy）便是其中之一，他表示會盡力協助球隊爭冠：「始終之前就算攞左菁英盃冠軍，但上陣時間好少。輸咗銀牌感觸都好大，依家仲有個盃可以爭，好想親手幫球隊贏到，證明自己係得嘅。」（圖／文：林卓臻、李浚湣）

馬希偉中二便隻身前往葡萄牙學法，之後有幸參與東方「Project E」計劃，轉到洛里什青年軍繼續追夢，可惜這次外闖之旅卻以失敗告終，他對此感到遺憾：「咁細就一個人去歐洲踢波好困難，當時冇工作簽證，齋練波淨係踢友賽。同埋我唔係一個外向嘅人，自己性格令我冇主動認識當地文化，不過因為之前屋企發生咗啲事，自己依家開始冇咁怕羞。」而被問到之後會否再嘗試外流，Timmy則直言不會在短期內發生：「會想嘅，但唔係依1至2年嘅事，都想畀多啲時間自己喺香港攞多啲經驗，先再嘗試挑戰更高水平聯賽。」

受疫情影響下，Timmy於2020年決定返港，隨東方一隊、青年軍「一日操兩課」，16歲時即獲東方提升上一隊，他承認剛開始時需要時間適應：「有時落到場會好緊張，有啲荒失失，始終大人同小朋友差距好大，好似青年軍攞完個波仲有兩秒諗，但踢一隊控完已經要即刻交出去。」然而Timmy今季卻進步神速，他承認表現出乎意料之外地好，又不忘感謝主教練盧比度（Chino）、青訓總監黃鎮宇的教導：「Chino成日叫我專注啲，唔好沉浸喺上場踢得好嘅喜悅之中；黃sir就教識我點樣待人處事，令我做人冇咁懶散，更快適應職業足球。」

Timmy今季接過孫銘謙的23號球衣，除開始在球隊站穩陣腳，各項賽事暫時亦累積攻入8球，成為隊內首席華人射手，但這名年僅20歲的小將卻謙虛地指，自己無法與「孫銘」相提並論：「我唔會同孫銘做比較，佢水平高我好多，大家完全唔似。『孫銘』速度、力量都好有優勢，可以壓贏防守球員，而自己比較技巧型。」除此之外，Timmy提到自己仍有很多不足之處：「我諗最需要加強係對抗性、護球能力，始終依家好多時要喺後場攞波，成日背對住龍門。另一樣就係體能，有時我去到尾段已經捱緊，只可以做到防守，冇力上前打反擊。」

馬希偉檔案：

出生日期：2004年2月3日（20歲）

身高：1米75

司職：左翼、進攻中場

球衣號碼：23

曾效力球隊：洛里什青年軍（葡萄牙）

現效力球隊：東方

渴望攞「最佳年青球員」增添推動力

作為今季足球明星選舉「最佳年青球員」的有力競爭者，馬希偉在公眾投票暫時名列前茅，他笑言希望能夠獲獎：「上年有去明星選舉，嗰陣都有諗過自己幾時可以好似「孫銘」（孫銘謙）、Anson（黃皓雋）咁攞到依個獎。我認為佢證明到你可以立足係職業賽場，屬於一種鼓勵、推動你更上一層樓。」對於其東方隊友吳宇㬢，亦屬於這個獎項的大熱人選，Timmy則大方回應道：「『宇㬢』攞都值得，始終佢踢法比較賞心悅目，入嘅波可能扭過幾個再射入，令球迷有更深刻印象。」