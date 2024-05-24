【有片】柏基達被控故意拎牌　涉案4場曝光

英超驚爆造波醜聞！韋斯咸嘅巴西中場盧卡斯柏基達，周四(23日)被英格蘭足總起訴「局部操控比賽」，佢涉嫌喺4場英超賽事入面故意拎黃牌，並喺博彩投注上獲益。柏基達已否認有關指控，消息指佢一旦罪名成立，最嚴重會被罰終身停賽，足球生涯玩完。

涉案賽事橫跨2季，包括22年11月對李斯特城、23年3月對阿士東維拉、23年5月對列斯聯同23年8月對般尼茅夫，足總檢控聲明入面表示：「柏基達透過故意拎黃牌，影響博彩市場去達到不正當目的。」據報柏基達喺里約熱內盧開設投注戶口，買佢喺比賽入面拎黃牌，有博彩公司發現不尋常投注後作出舉報，最諷刺嘅係，揭發事件嘅正正係韋斯咸贊助商Betway 。

翻查涉案賽事拎牌片段，柏基達對李斯特城係粗野踢跌保巴卡利蘇馬尼、對維拉係從後飛鏟約翰麥甘尼、對列斯聯係因為拉衫、對般尼茅夫就喺補時4分鐘離奇舉高手拍波。英國《每日郵報》上年8月率先爆出柏基達被查「違規賭波」，佢喺8月對般尼茅夫一仗補時拎黃牌嗰陣，仍未知道自己被足總調查。

今次檢控涉及「局部操控比賽」，足總聲明指若罪名成立，將會係英超史上最嚴重判刑之一，刑期由半年至終身停賽。柏基達表示：「我非常震驚同傷心，過去9個月我一直配合調查，交晒所有資料，我否認所有指控，會盡力還自己清白。」數據顯示，柏基達喺22/23球季拎5張黃牌，23/24球季就拎10次黃牌。

巴西國腳柏基達2022年夏天以5,000萬鎊轉會費由里昂加盟韋斯咸，成為「錘仔幫」史上最貴收購，佢呢2季表現出色，係球隊上年贏歐協聯冠軍嘅功臣。據報曼城本來有意啟動佢合約內8,500萬鎊買斷條款，但柏基達依家自身難保，曼城收購行動勢必終止。