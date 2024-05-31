訪黃楚標分享辛酸　傑志單對單教波勁肉緊

今季「中銀香港足動校園體驗計劃」轉眼間已經來到第9站，輪到港超球隊傑志登場，4名職球員在5月初來到位於東涌逸東邨的香港教育工作者聯會黃楚標學校，與一班小學生互動交流，可謂十分難得。■圖、文：李浚湣

上屆本土三冠王傑志，今季在新援表現不似預期下，導致成績有所滑落，即使在季中易帥，由金東進出任暫代主教練，亦難阻在「亞冠盃」分組賽包尾出局，兼失落聯賽冠軍。是日「藍鳥」則派出烏茲別克國腳迪美路夫、港隊射手祖連奴、年青球員畢頓，以及南韓籍體能教練尹東憲出席校訪。

4名「藍鳥」職球員在主持人介紹下出場，期間不忘分享道成為職業足球員的辛酸，直言在香港全職踢波並不容易，講求自律之餘，生活上亦需要犧牲不少。隨後便正式展開訓練，一班小學生分成4組，輪流進行來回、提膝跑等熱身。尹東憲之後加強難度，在場上放置多個雪糕筒，讓學生學習移動步法，並嘗試挑戰S形盤球，當中迪美路夫「教子心切」，多次捉住小朋友一對一指導，相當肉緊。

大騷腳法全場起哄

來到練習最後環節，當然少不了鬥波，10名學校足球隊成員作為代表，跟4名「藍鳥」職球員砌磋球技，過程中巴西出生的祖連奴大騷腳法，不斷插花和嘗試以後腳傳球，引來全場起哄。雖然實力有差距，不過一班學生落場仍然拼盡，最終在兩度落後下，與「藍鳥」踢成2比2，和氣收場。活動踏入尾聲，少不免要進行大合照，職球員又向學生派發迷你足球、港超聯十周年紀念文件夾和「藍鳥」環保袋等紀念品，絕對是滿載而歸。

小球迷期望「再有下次」

已經第4次參與校訪的祖連奴，指對再有機會與學生近距離交流感到榮幸，同時他又提到自己的兩歲兒子，已經開始接觸足球：「我當然想佢愈早學踢波愈好，但佢始終太細個，技巧上嘅細節，要等再大啲先教佢。」至於就讀小四的足球隊成員黃致滔，則對今次活動安排十分滿意：「自己之前都試過現場睇傑志比賽，所以今次可以一齊鬥波，同埋攞到佢哋簽名感到好榮幸，希望再有下次。」

一生一體藝‧求實創新

香港教育工作者聯會黃楚標學校秉承校訓「求實創新」，追求卓越精神，讓學生在優良及愉快的環境內，學習中華優良文化，啟發創意無限思維，從而發揮個人的多元智能，尊重他人，尊重生命，關心社會，關心國家，接受全人教育。此外，學校又以德、智、體、群、美五育均衡發展為目標，培養學生「一生一體藝」，鼓勵學生恆常參與體育活動，營造正向校園環境和氣氛。