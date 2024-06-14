VNL香港站　中國女排挫德國兩連勝

「中國人壽（海外）世界女排聯賽香港2024」香港站（VNL）周五（13日）尾場焦點大戰，中國激鬥德國。最終中國女排直落3局25比19、25比17及25比18擊敗對手，在今站錄得兩連勝。

由於荷蘭在日本福岡站輸波而被扣積分，令中國女排就在香港站餘下3場，皆以局數0比3落敗，在積分榜上亦不會被荷蘭及加拿大同時超越，意味中國隊賽前已提前鎖定巴黎奧運資格 。

中國女排出戰下，吸引大批球迷入場，觀眾席接近坐爆，而朱婷和袁心玥第1局已經進入狀態，多次施展重槌扣殺，引來球迷歡呼兼助中國隊逐漸拉開比數，加上龔翔宇、王媛媛及李盈瑩亦有得分進帳，令中國女排首局贏25比19先拔頭籌。

德國第2局嘗試強攻，惟大多被中國隊攔網成功，加上李盈瑩中段延續手感，連先後幾次扣殺得手，令中國隊在袁心玥在此局得未有太多得分機會下，以25比17再下一城。中國女排第3局同樣受太大考驗，再贏25比18，直落3局擊敗德國，在今站錄得兩連勝，大會完場後亦安排儀式，慶祝中國女排奪奧運資格。中國女排周六（15日）會與「一姐」土耳其交手，接應華加絲現於得分榜以210分與加拿大的雲莉琪並列第1，實力強大。