「禾琪」大坂直美拍板鬥奧運　前者目標混雙

巴黎奧運網球賽場星光再亮，「丹麥甜心」禾絲妮雅琪及已「升呢」為人母的日本名將大坂直美，已確定加入戰團，33歲的「禾琪」將夥拍正值當打的魯尼組成混雙，力爭金牌。

這將會是禾絲妮雅琪生涯第4次代丹麥參戰奧運會，曾退役3年多的她去年重返戰場，而她在奧運會上的最佳成績是2012年倫敦奧運躋身女單8強，這位前世界「一姐」在個人社交平台表示:「今天，我正式確認可入圍自己的第4個奧運會。巴黎2024，到時見！」「禾琪」亦表示與魯尼在混雙出戰是他們最大的目標，33歲的她今季的戰績7勝7負。

根據大會規定，可預留男、女單各兩個「外卡」席位，給予在排名或其他因素而未能入圍的前大滿貫得主。

另方面，日本網球協會亦確認，四屆大滿貫得主大坂直美獲得奧運入場券，但未肯定她是通過與「禾琪」的相同路線，還是使用「保護排名」入圍，若這兩位大滿貫盟主都是由大會預留「外卡」的話，意味着英國美少女華度卡奴則可能無緣巴黎奧運。

至於日本男單名將錦織圭，則以「保護排名」的身份獲得參賽資格。在巴黎奧運單打賽事共設64席，而每個國家地區最多只能佔上4席；ATP及WTA將計算本周6月10日的世界排名，以確定參戰奧運的入圍球員名單。

奧運會的網球賽事將於7月27日至8月4日在法網主場地的羅蘭卡洛斯場館上演。「泥地王」拿度日前已表態棄戰溫網，全力集中奧運，除了出戰男單之外，並與剛贏得法網冠軍的小天王艾卡華斯合作男雙，為西班牙出戰。