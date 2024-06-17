外流港將　傑志宣布陳晉一轉投上海申花

港超聯球會傑志周一（17日）在社交平台宣布，已經與上海申花達成共識，讓陳晉一轉投該中超球隊。

21歲的陳晉一於2018年夏天以16歲之齡與傑志簽下職業合約，該季除了為傑志於本地賽事上陣之餘，亦於「亞冠盃」外圍賽擔正，截至目前已效力傑志5個球季，共上陣100場，兩度協助「藍鳥」贏得港超聯冠軍，亦曾奪得高級組銀牌、足總盃和菁英盃三項盃賽錦標，其中「一仔」在2019至20球季的菁英盃決賽，更獲選為決賽最佳球員，在2022至23球季又試過外借到西協甲球會皇家伊倫聯。

陳晉一不忘向傑志全體職球員及致謝，盼是次外流經歷，令自己足球水平有所上升：「好多謝傑志上下包括球迷，喺過去6年嘅幫助同支持，令我成為一個更好嘅球員。雖然真係好唔捨得要離開傑志，但我希望喺其他聯賽接觸更高水平嘅足球之後，令自己有進步。」而傑志亦在聲明中祝願「一仔」，未來有更好發展。上海申花在中超在踢多1場下，以1分力壓上海海港暫居榜首，有機會贏得聯賽冠軍。

「一仔」其後也在IG發表離隊感言，稱自己經過外借至皇家伊倫聯後，更加想再度外流，希望「挑戰自己，向着一個更大更高的舞台進發！」他又向球迷作承諾，稱會加倍付出和努力，盼不會辜負大家的期望。

【陳晉一檔案】

全名：Shinichi Chan

身高：1米86

位置：左閘、左翼

出生日期：2002年9月5日（21歲）

現效力球隊：上海申花

曾效力球隊：傑志、皇家伊倫聯