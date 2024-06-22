舒希克心口入波　捷克激和格魯吉亞

周六(22日)歐國盃早場，F組格魯吉亞對捷克。兩隊首輪都輸波，今場雙方駁火，戰況激烈，最終雙方各入1球，打成1比1平手各得1分。亦係「新丁」格魯吉亞歐國盃第1分。

雙方今場齊齊變陣，格魯吉亞9號仔戴維達舒維尼正選披甲，同基華拉斯基利亞雙翼齊飛，捷克起用前鋒阿當荷路錫，同利華古遜拍檔柏德列舒希克合作，加強攻力。

賽事初段捷克攻勢較多，格魯吉亞被壓住打，24分鐘，阿當荷路錫射門被對方門將馬馬達舒維利擋出，皮球打中阿當荷路錫面部及手臂反彈入網，VAR覆核證實阿當荷路錫犯手球，入球被推翻，格魯吉亞逃過一劫。

完半場前賽事出現轉折，格魯吉亞古林卡舒亞射門無功而還，點知捷克後衞羅賓夏蘭歷犯手球，VAR覆核球證判罰12碼，米卡達捷一射破網，繼上場對土耳其後今場再有「士哥」，格魯吉亞半場領先1比0。

下半場捷克瘋狂反撲，格魯吉亞打防反，形成攻防戰，59分鐘捷克角球攻勢，安列積連加前柱勁頂中柱彈出，柏德列舒希克心口控球入網，捷克扳平1比1，不過佢之後傷出。

兩隊尾段唔留手繼續喪攻，捷克角球入波後終於發現，格魯吉亞好驚高波，實行改打兩翼傳中高空轟炸，格魯吉亞門前風聲鶴唳，最終打成1比1握手言和。