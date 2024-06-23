土耳其擺最離譜烏龍　葡萄牙贏波出線

周日凌晨(23日)歐國盃F組第2輪，土耳其對葡萄牙。本來有一戰之力嘅土耳其離奇自爆，所失第2球係「今屆最離譜烏龍」，最終淨吞葡萄牙3蛋，葡萄牙贏波提前出線16強，隊長C朗交出1個助攻，顯示仍然有心有力。

土耳其今場作出4個調動，收起皇馬天才艾達古拿，曼聯門將比恩迪亞及羅馬右閘薛基施歷打正選，雙翼換成尤奴斯艾根及艾度路高奴；葡萄牙方面改踢4後衞，中場起用祖奧包連夏，兩位老將比比及C朗繼續正選披甲。

比賽初段土耳其突襲幾乎搞掂，可惜薛基施歷殺到入小禁區但食唔應，錯失門前機會；土耳其唔入輪到葡萄牙嚟料，21分鐘，紐奴文迪斯左路落底傳中，C朗門前失位倒地，反而遠柱嘅貝拿度施華空晒射入，葡萄牙領先1比0。

今屆賽事特別多烏龍，但講到最離譜烏龍要數呢個，當時葡萄牙祖奧簡斯路送直線，但交咗去空位，正當C朗發晒脾氣埋怨交失波之際，土耳其後衞艾卡耶甸「no look」回傳，點知門將比恩迪亞失位，睇住個波碌入空門，葡萄牙贏到2比0。

土耳其之後都想收復失地，但要攻破葡萄牙防線談何容易，而葡萄牙未完半場已經部署之後比賽，拉菲爾利亞奧攞張黃牌，小組第3輪停賽，洗乾洗淨回復清白身應付16強。

下半場葡萄牙練波咁練，土耳其壓前但效果一般，反而因為後防再度出錯輸多粒，55分鐘土耳其後防攔截失誤，C朗攞波後單刀橫傳，位置更好嘅般奴費南迪斯送入空門，葡萄牙贏到3比0。70分鐘土耳其換入艾達古拿，末段變成垃圾時間，最終葡萄牙維持3比0勝局完場。