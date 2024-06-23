比利時2比0贏羅馬尼亞　4隊同分E組大混亂

歐國盃E組形勢大混亂！比利時周日(23日)凌晨憑泰利文斯開波73秒入波，以1比0擊敗羅馬尼亞打響勝鼓。比利時贏波令E組出現4隊同得3分嘅微妙情況，比利時最後一輪會惡鬥烏克蘭，羅馬尼亞就會對斯洛伐克，邊隊可以出線要鬥到尾。

上場意外輸畀斯洛伐克嘅比利時，今場變陣後踢得充滿決心，開波冇耐就喺前場反搶成功，謝利美杜古左路傳畀禁區內嘅盧卡古，佢就回傳畀泰利文斯喺禁區頂狂抽破網，73秒入波亦係比利時喺大賽史上最快出現嘅入球。

羅馬尼亞4分鐘有達古仙頭槌被卡斯迪爾斯撲出，比利時大部份時間控制戰局，13分鐘盧卡古禁區內轉身射門被閂出，5分鐘後表現活躍嘅盧克巴基奧，右路扣大位射門又被列達飛身撲出，比利時帶住1球優勢返更衣室。

換邊後羅馬尼亞積極反撲，同比利時進行駁火，米哈爾拿早段即喺中線開始高速突破殺入禁區射高。比利時亦有奇雲迪布尼連環射門，64分鐘盧卡古射門貼柱而入，但VAR判越位在先，令盧卡古今屆第3度食詐胡。比利時80分鐘用最簡單戰術，門將大腳直接傳畀奇雲迪布尼半單刀射入，比利時得以贏2比0。