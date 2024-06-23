C朗無私助攻創傳奇　榮登歐國盃歷史助攻王

C朗拿度再創歐國盃傳奇！葡萄牙周日(23日)凌晨3比0大勝土耳其，C朗雖然冇份入波，但佢下半場單刀情況下交出無私助攻幫球隊鎖定勝局，呢次助攻亦係佢歷來第8個歐國盃助攻，榮登歷史助攻王寶座，C朗同時亦係歐國盃史上最多入波球員，包攬兩大紀錄。

C朗今屆紀錄性第6次出戰歐國盃決賽周，之前累積14個入球係史上「士哥王」，今屆頭2輪佢都冇波入，但C朗並唔急於開齋，下半場早段一次進攻，C朗單刀情況下都唔射，選擇橫傳畀位置更靚嘅般奴費南迪斯射入空門，無私表現獲得大讚。

般奴費南迪斯賽後表示：「個個球員都想入波，但入波唔係最重要，C朗係葡萄牙最佳射手，但佢喺有機會入波情況下傳畀我，證明我哋都覺得球隊贏波比入波更重要。」領隊馬天尼斯亦同意：「偉大嘅舉動，呢段片要畀葡萄牙同世界上每個年輕球員睇，展示出球隊先係最重要嘅事。」

C朗嘅無私助攻一樣令佢名留青史，呢個係佢歷來歐國盃第8次助攻，追平捷克名將普波斯基紀錄，成為歐國盃史上助攻王。C朗同時仲係歐國盃歷史入波王(14球)，亦係歐聯史上入波王(140球)同助攻王(42球)，歐洲所有榮耀盡歸C朗。

歐國盃歷史助攻榜

1 C朗拿度(葡萄牙) 8次

1 普波斯基(捷克) 8次

2 法比加斯(西班牙) 5次

2 舒韋恩史迪加(德國) 5次

2 洛賓(荷蘭) 5次

2 費高(葡萄牙) 5次

2 夏薩特(比利時) 5次

2 碧咸(英格蘭) 5次