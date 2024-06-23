最後探戈 克羅地亞「三元老」或上演告別戰

杜馬高維達(左)、莫迪歷(中)、比列錫(右)已接近掛靴。(Getty Images)

克羅地亞將於周二(25日)凌晨歐國盃B組最後一輪對意大利，如果無法贏波，預料就會出局，意味今場好可能成為3位「元老」莫迪歷、比列錫、杜馬高維達嘅國家隊告別戰，隊長莫迪歷揚言要「傾盡一切」爭勝。

克羅地亞僅1分在手，即使今場和波，都係只得2分，要以其中一支小組最佳第3位出線，機會非常渺茫。一旦球隊出局，相信38歲中場莫迪歷、35歲翼鋒比列錫、35歲中堅杜馬高維達都會結束國際賽生涯。

事實上，3人已接近掛靴，其中身為第3隊長杜馬高維達今屆2場分組賽都冇上陣，領隊達歷徵召佢，可能純粹搵多1位老大哥，幫手穩定軍心。至於副隊長比列錫今年1月加盟克羅地亞球隊夏德，預料踢埋下季就會「收山」，最大年紀嘅莫迪歷上季喺皇馬失去主力地位，難得獲會方續約1年，相信下季會全力為「銀河艦隊」搏殺，難以兼顧國家隊賽事。

克羅地亞上場被阿爾巴尼亞逼和後，莫迪歷非常失落，黯然坐喺球場上，似乎感受到國家隊生涯即將終結，佢話目前形勢已冇選擇，對意大利一戰，惟有傾力一搏「耗盡所有燃料」，暗示一旦出局，可能就係佢嘅國家隊告別戰。