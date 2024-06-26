列迪姬成全美最受歡迎泳手　得分99.90

距離巴黎奧運會仲有一個月，美國泳隊已確定強大的爭金陣容，一項研究數據顯示，「超級天后」列迪姬為當中最受歡迎的美國飛魚。

據《SwimOutlet》發布一項新統系數據顯示，由游泳專家對91位美國泳手進行分析，並根據兩個決定因素對他們進行排名，並以100為滿分。

排名是基於每位運動員的Instagram粉絲及美國每月平均搜索量，以計算該泳手的得分率。結果，列迪姬以大熱姿態列榜首，得分指數更達99.90；而這位擁有奧運7金3銀的超級飛魚，在IG有60萬3千的粉絲，全美每月平均搜索量達99625次。列迪姬今屆在巴黎奧運將會參加200、400、800、1500米自由泳，以及400米個人混合泳，力爭包攬上述所有金牌。

至於在分析排名次位的是「麒麟臂泳手」迪素爾，他在100分當中取得了95.67分，他早前在奧運測試賽出戰自由泳、蝶泳及混合泳都相當出色。在IＧ擁有62萬7000粉絲的他，美每月平均搜索量為27882次。

第三位是獲得94.88分的梅菲(Ryan Murphy)，他在全美每月平均搜索量為60908次，比起迪素爾多出兩倍，不過，在IG粉絲目前只有19萬5千粉絲。

這份研究報告結果反映了美國泳隊的成功是引起公眾的關注及支持，隨着巴黎奧運即將展開，公眾對運動員的成績及動態更加留意，而如菲比斯、史畢茲、列迪姬及富蘭克琳等，在美國已是家喻戶曉的名字，他們更成為新一代的榜樣。