比利時足總力撐　泰迪斯高有「免炒金牌」

比利時喺今屆歐國盃分組賽驚險出線，領隊泰迪斯高嘅戰術部署，甚至正選陣容安排，都受到輿論質疑。不過，根據比利時媒體《Het Belang van Limburg》爆料，剛連任足總主席嘅雲達美及一眾高層仍然支持泰迪斯高，無論球隊今屆成績如何，都會留用呢位38歲意大利少帥。

比利時上場分組賽以0比0悶和烏克蘭，泰迪斯高作出換人調動時，引來現場人士噓聲，可見唔少球迷對於佢嘅領軍能力，感到不滿。不過，《Het Belang van Limburg》引述比利時足總內部人士消息，以主席雲達美為首嘅管理層，仍然信任泰迪斯高，最起碼會等到2026年合約屆滿，先至同佢傾去留問題，因為管理層唔止單睇今屆歐國盃成績，更加着重泰迪斯高嘅管理水平及改革球隊能力，佢呢方面嘅工作表現獲得認同。

泰迪斯高上年2月成為比利時主帥，除咗率領球隊打入歐國盃決賽周之外，亦提拔唔少年輕球員，足總管理層認為有必要畀泰迪斯高更多時間，為呢支「歐洲紅魔」完成世代交接，並冇換帥計劃。