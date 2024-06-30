C朗重遇「黃大仙」　開齋機會來了

C朗(左)同奧比歷(右)曾經多次交鋒。(Getty Images)

葡萄牙巨星C朗今屆歐國盃踢3場仲未入波，連續10屆國際大賽(世界盃及歐國盃)分組賽入波走勢斷纜，來到16強好大機會開齋，因為呢位39歲前鋒係斯洛文尼亞門將奧比歷嘅剋星，曾11次射入對方把關嘅大門，今仗重遇呢位「黃大仙」，會唔會有「球」必應呢？大家拭目以待。

C朗同奧比歷係老對手，雙方曾經多次喺「馬德里打吡」交鋒，效力馬體會嘅奧比歷，對住C朗助陣嘅皇馬，往往成為「苦主」。就算C朗離開西甲，轉投祖雲達斯，一樣令奧比歷冇啖好食，2019年2月歐聯16強次回合，C朗3次射入奧比歷十指關，協助祖記兩回合合計反勝3比2晉級。

總結兩人球會賽事19次碰頭，C朗射入奧比歷11球，包括3次上演帽子戲法，另1位球王美斯18次對奧比歷，轟入10球。

奧比歷上年接受訪問，認為美斯比C朗優勝：「要喺兩人之中，挑選1位最佳球員，的確非常困難，但我經常講美斯係最犀利，佢係我心目中最佳球員。」斯洛文尼亞曾於3月熱身賽對葡萄牙，奧比歷成功「零封」C朗，或者有助今場力保不失球嘅信心。