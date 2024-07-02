C朗瘋狂失機險做罪人　葡萄牙互射12碼驚險晉級

周二(2日)凌晨歐國盃16強，葡萄牙強攻斯洛文尼亞，不過焦點前鋒C朗拿度腳風唔順連番失機，包括加時階段12碼宴客，兩隊踢足120分鐘悶和0比0。互射12碼階段，葡萄牙門將迪奧高哥斯達3次神救，葡萄牙射贏3比0晉級8強，將會同法國爭奪4強資格。

葡萄牙開波即施展壓逼，成功搶到7成控球率，不過面對斯洛文尼亞嚴密防守機會唔多。葡萄牙攻勢集中喺箭頭C朗身上，13分鐘貝拿度施華右路精彩傳中，C朗同般奴費南迪斯喺龍門口來遲半步；31分鐘祖奧簡斯路右路底線傳中，C朗被緊纏下頭槌乏力被門將輕鬆沒收。

39歲嘅C朗鬥心十足，可惜腳風持續唔順，34分鐘葡萄牙喺禁區頂獲得罰球機會，C朗操刀射過人牆但貼住楣頂出界，之後一次左路窄位罰球直射又未能命中目標。完半場前拉菲爾利亞奧左路突破回傳，祖奧包連夏施射喺柱邊出界，葡萄牙上半場射門0次中龍下悶和0比0。

換邊後葡萄牙繼續狂攻，2分鐘祖奧簡斯路突破製造混亂，貝拿度施華抽射高出；葡萄牙嘅攻勢多嚟自死球，55分鐘C朗再有禁區頂罰球，今次重炮射穿人牆被奧比歷擋出，72分鐘另一次遠程罰球又再射高。89分鐘C朗有黃金機會，反擊入楔面對門將抽射被奧比歷撲出，法定時間打成平手。

葡萄牙喺加時戰速率下滑，令戰情陷入膠着，103分鐘迪亞高祖達中路硬闖連過3關被踢跌，球證直指12碼，C朗操刀被奧比歷捉路成功撲出。半場休戰期間C朗心情激動忍唔住痛哭，要隊友安慰。115分鐘比比後防嚴重犯錯，施斯高單刀被迪奧高哥斯達救出。兩隊互射12碼決勝，葡萄牙3射全中，加上迪奧高哥斯達3連撲，得以射贏3比0晉級。